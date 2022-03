Krievijas pierobežā Pededzē grūti saklausīt atbalstu kara plosītajai Ukrainai

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pededze ir Alūksnes novada pagasta centrs, kas atrodas pie pašas Krievijas robežas. Pēc oficiālā statistikas portāla datiem Pededzes pagastā reģistrēti 520 iedzīvotāji, no tiem 134 latvieši, 363 krievi, astoņi ukraiņi. Ņemot vērā iedzīvotāju etnisko sastāvu, nav pārsteigums, ka pašreizējā lielās kaimiņzemes Ukrainā īstenotā kara laikā pagasta ļaužu prātos vienoti neplīvo zili dzeltenie karogi un domas par notikumiem Ukrainā labākajā gadījumā ir neitrālas. To “Alūksnes un Malienas Ziņas” izzināja, ciemojoties Pededzē sestdien.Dienā, kad visi ceļi novadā ved uz pierobežas lustīgāko pavasara gaidīšanas pasākumu Masļeņicu, kad ļaudis šeit mēdz pulcēties pat no visas Latvijas, Pededzē vērojams miers un klusums, vien tautas nama logos rotājas košas smaidīgās saulītes. Retumis aizbrauc kāda lauksaimniecības tehnika, pa atkalā nopulēto ceļu lavierē kāds riteņbraucējs un nāk salīcis gājējs no Ķuršu puses. Klusi un stalti savā gaidāmajā nolemtībā stāv Pededzes pamatskola.