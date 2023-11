Kolekcijā vērtīgākais – mikroautobuss “Latvija”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Uzņēmējam, Virešu pagasta iedzīvotājam Ivaram Kalniņam ir interesants hobijs – automašīnu atjaunošana un kolekcionēšana. Vērtīgākais eksemplārs viņa kolekcijā ir mikroautobuss RAF-2203 “Latvija” – goda auto, ar kuru braucienos Ivars dodas vien svētku reizēs. Domāju, nekļūdīšos sakot, ka mikroautobuss ir vienīgais transportlīdzeklis, kas nosaukts mūsu valsts vārdā, tādēļ svētku reizē stāsts par “Latviju” - automašīnu, ko padomju gados ražoja tepat Latvijā.I. Kalniņa automašīnu kolekcijā labā stāvoklī ir desmit transportlīdzekļi. Lielākais lepnums pašam kolekcionāram ir tieši par mikroautobusu RAF-2203 “Latvija” smilšu krāsā, kas nereti redzēts dažādos pasākumos Virešu pagastā un Apes pusē. “Paziņa zināja, ka man patīk vecās mašīnas, tāpēc uzdāvināja “Latviju”. Citu, ne šo smilšu krāsas. Biju priecīgs, bet, nogādājot mājās, sapratu, ka nekas labs nesanāks un labāk nemaz nesākšu to remontēt. Bija nepieciešami pārāk lieli ieguldījumi. Tomēr “āķis” bija lūpā. Īpaši tādēļ, ka modelis izstrādāts mūsu valstī, Jelgavā, gribējās to savā kolekcijā. Meklēju vairākās vietās, bet labākā stāvoklī mikroautobusa nekur nebija. Vēl vienu nopirku no toreizējās meliorācijas organizācijas, bet arī tā nebija tāda, kā gribētos, jo oriģināls bija pārtaisīts. Viendien “Latviju” ieraudzīju Alūksnē. Vienu reizi, pēc tam vēl vienu. Automašīna stāvēja, neviens ar to nebrauca. Gribēju tikties ar īpašnieku un nopirkt, bet ilgi neizdevās uzmeklēt. Pēc vairākkārtējiem pūliņiem satikāmies un auto varēju nopirkt, par ko biju ļoti priecīgs. Virsbūve nebija rūsējusi, stāvoklis bija salīdzinoši labs. Divas ziemas gan ar klasesbiedru Māri strādājām garāžā, lai to savestu pilnīgā kārtībā,” stāsta I. Kalniņš un piebilst, ka krāsa saglabājusies oriģinālā un “Latviju” nav pārkrāsojuši.