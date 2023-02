Kolāžas – iedvesmu maisījums

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Unikālas kolāžas, kas izgatavotas no iedvesmu maisījuma - tā māksliniece Lelde Gusta pati saka par saviem jaunajiem darbiem. No skata kā zīmētas gleznas, bet patiesībā tie ir griezti un līmēti iepriekš tapuši zīmējumi, lai pārtaptu pavisam citā radošā darbā. Otro elpu var dot arī mākslā.Lelde zīmē pati un rosina semināros, projektos un mācībās zīmēt arī citus. Tā gadu laikā sakrājusies pilna lāde ar mākslu. “Saprotot, ka darbiem pielietojuma vairs nav, sāku tos griezt un kombinēt - radīt kopdarbus no citu cilvēku un saviem darbiem. Vai tā drīkst darīt? Vienmēr, vadot nodarbības, ļauju ņemt līdzi katram savu radīto, tomēr ne visi to vēlas. Atstāj. Līdz šim neko neesmu izmetusi un visus darbus vienmēr paņēmu sev. Vai savu radīto darbu drīkst atstāt? Tas atkarīgs no tā, kā kurš cilvēks uzver mākslu, un, vai veidojusies emocionālā sasaiste ar to, kas tapis. Reizēm nodarbībās uz jautājumiem rosinu atbildēt zīmējot. Varbūt cilvēkam uzzīmētais tiešām neko nenozīmē, viņš ir tikai paķēpājies. Savukārt man tieši šis ķēpājiens liekas kas īpašs. Protams, ne visi atstāj savus darbus, bet to, kas paliek pēc nodarbībām, negribu izmest un paņemu sev,” stāsta Lelde. Vīrusa ierobežojumu laikā viņa apvērsusi, ka gadu laikā sakrājusi ļoti daudz. “Radās vēlme no tiem kaut ko veidot. Mani darbi sasveicinās ar citu darbiem, un top kas jauns. Atliek vien atvērt lādi,” stāsta Lelde. Viņa ir “zero waste” piekritēja, un arī mākslas darbu otrreizēja izmantošana ir veids, kā dzīvot dabai draudzīgāk.