Kapsētu uzturēšanai – ziedojums no tuviniekiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Kapsētās, ko apsaimnieko nevis pašvaldības, bet draudzes, kā, piemēram, Gaujienā un Opekalnā, noteikta kapsētas apsaimniekošanas maksa jeb ziedojums kapsētas uzturēšanai. Tas ļauj draudzēm veikt ikdienas darbus - izvest atkritumus, pļaut zāli, piegādāt smilti.Līdz ar izmaiņām Gaujienas evanģēliski luteriskās draudzes vadībā, rūpes par kapsētu uzņēmusies jaunā draudzes priekšniece Klinta Bernarte. “Kapu nodevu ieviesa jau pirms vairākiem gadiem, tomēr to nemaksāja apzinīgi. Visu laiku draudze kapsētu uzturējusi par saviem līdzekļiem. Tam bija jāmainās, tādēļ šovasar izplatījām informatīvas lapiņas ne vien ar aicinājumu ziedot kapu uzturēšanai, bet arī skaidrojām, kā šo naudu tērē. Kapu apsaimniekošanas maksa par divvietīgu kopiņu gadā ir septiņi eiro no kapu kopiņas piederīgajiem. Šī maksa nepieciešama, lai segtu ūdens, atkritumu, elektrības un degvielas izmaksas, nodrošinātu lietderīgus darbarīkus, piemēram, grābekļus, spaiņus, ķerru, lāpstas, un materiālus kapsētas uzturēšanai - granti un smilti. Nodrošinām visu, kas nepieciešams, lai piederīgie sakoptu kopiņas. Tie ir izdevumi, ko apmaksā Gaujienas draudze, lai kapsēta būtu sakopta. Kad to izskaidrojām, cilvēki daudz labprātāk maksā šo maksu un ir gatavi ziedot pat vairāk. Cilvēcīgi ir pateicīgi par to, ko darām,” skaidro K. Bernarte.