Kaitīgie flomāsteri jeb “saltiņi”

Parastajām cigaretēm, ko uztveram kā smirdīgas un kaitīgas, tiek meklētas arvien jaunas alternatīvas. Pieejamākie ir “salti”, ko pieskaita e - cigaretēm, taču zinātāji vēsta, ka nu jau tie iziet no modes, un vieta, kā zināms, nestāv tukša. Bērna somā atrastos “saltiņus” mazāk kompetenti vecāki var noturēt arī par flomāsteriem, taču krāsainie kociņi nebūt nav tik nekaitīgi.Elektroniskā cigarete ir mehāniskas darbības ierīce, kas var saturēt nikotīna šķidrumu, aromatizētājus un citas ķīmiskas vielas. E - cigaretes, arī tā dēvētie “saltiņi”, iecienīti bērnu un jauniešu vidū, it īpaši tāpēc, ka tiem raksturīgas dažādas eksotiskas garšas - mango, zemeņu un citas. Astoņpadsmitgadīgie alūksnieši Tomass Grīslis, Mihails Ivanovs un Rihards Purs atzīst, ka smēķē “saltiņus”, tradicionālās cigaretes nesmēķē. “Elektroniskās ir viegli lietojamas, un tām ir laba smarža. Veselīgāk tas noteikti nav, bet labās garšas lietotāju “uzpērk”. Gribētos jau pārtraukt smēķēt, bet ne šobrīd,” teic T. Grīslis. Visi trīs jaunieši atklāj, ka e-cigaretes sākuši smēķēt apmēram 15 gadu vecumā.“Jā, e - cigaretēm/“saltiņiem” tiešām ir labāka garša, smarža, nepaliek dzelteni nagi, zobi un drēbes nepievelkas ar atbaidošo smaku. Tos viegli ielikt kabatā un nav jāprasa no citiem piesmēķēt, un var lietot cimdus aukstā laikā. Tomēr nikotīna daudzums “saltiņos” un uzpildāmajās elektroniskajās cigaretēs mēdz būt daudz lielāks salīdzinājumā ar tradicionālo cigareti. Pēc neilga laika varbūt nomainīsies ierīces nosaukums, tomēr atkarība no nikotīna nemainīsies. Tāds arī ir šī biznesa mērķis - piesaistīt arvien jaunākus lietotājus, jo viņi ilgstošāk būs piesaistīti atkarībai, tātad ilglaicīgāk arī nodrošinās ienākumus biznesa īpašniekiem,” vērtē medicīnas darbiniece, bērnu aprūpes māsa Baiba Fridrihsone.