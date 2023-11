Kādas ir skolotāju algas pēc reformas?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Labāka izglītības kvalitāte, savukārt skolotājiem lielākas algas - tie ir divi iemesli, kādēļ vajadzīga skolu reforma, tostarp arī Alūksnes novadā. Jaunais mācību gads Alūksnes novadā sākās ar ievērojamām pārmaiņām skolu tīklā. Kā mainījušās skolotāju algas, un vai tiešām tās ir lielākas?Par 88 skolēniem mazāk“Lai gan skolotāju zemākā mēneša darba algas likme pieaugusi, mērķdotācijā no valsts pašvaldība saņēma par 2500 eiro mazāk nekā 2022. gada attiecīgajā periodā. Tādas pašvaldības ir tikai divas. Iemesls Alūksnes novadā - 88 skolēnu skaita samazinājums attiecībā pret pagājušo gadu. Pirmo reizi izglītības iestāžu vadītājiem bija jārisina arī slodžu sabalansēšanas jautājums. Tas nozīmē, ka darba slodze nedēļā mācību stundu vadīšanai ir līdz 65 % un citiem pienākumiem - ne mazāk kā 35 % no kopējās darba slodzes nedēļā. Protams, skolu direktoriem ar darbiniekiem ir tiesības vienoties par lielāku kontaktstundu skaitu, ja tas nepieciešams. Piemēram, lai nebūtu jāmeklē no citas skolas pedagogs divām vai četrām stundām,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.Viņa neslēpj, ka salīdzināt skolotāju algas ar to, kā bija iepriekšējā mācību gada sākumā, un ar šī brīža situāciju, ir grūti. Mazākajās skolās gandrīz visi pedagogi strādāja ar nepilnām slodzēm, turklāt viena slodze bija 30 stundas. Lielākā daļa skolotāju strādāja ar zemāko mēneša darba algas likmi par vienu stundu, saņemot 7,50 eiro. Ar 2023. gada 1. septembri pamata un vidējās izglītības skolotājiem zemākā mēneša darba algas likme palielināta, par vienu stundu saņemot 8,50 eiro.