Kad svarīga gatavība, rīcība un dzīvība

GATAVĪBA, RĪCĪBA, DZĪVĪBA – ar šādu vadmotīvu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) šogad ievada 15. jubilejas gadu, kopš Latvijā izveidots un visā valstī darbojas vienots tautā sauktais ātrās palīdzības dienests. Ik dienu vairāku gadu garumā pie pacientiem dodas arī Alūksnes brigādes, kur maiņās strādā astoņi brigādes vadītāji, septiņas otrās personas un septiņi operatīvā dienesta automašīnas vadītāji. Otrdien savus darba pienākumus pildīja un pie pacientiem devās mediķi Sandra Cīrule (no labās), Inese Šaicāne un operatīvā dienesta šoferis Jurijs Krasnoluckis, bet vecākā ārsta palīdze Indra Bērziņa (otrā no labās) savu maiņu tikko bija beigusi un labprāt pastāstīja mūsu lasītājiem par dienesta darbu aizvadīto gadu garumā.Alūksniete Indra Bērziņa ir vecākā ārsta palīdze, kuras amata nosaukums ir ļoti garš - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra (BAC) Gulbenē NMP brigāžu Alūksnē vecākā ārsta palīdze. Viņa medicīnas nozarē strādā kopš 1989. gada, kad savas darba gaitas sāka Jaunalūksnes pagasta feldšerpunktā pēc toreizējās Paula Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skolas absolvēšanas. “Mediķa profesiju izvēlējos tādēļ, ka bērnībā ļoti daudz slimoja mana mamma, bet krustmāte bija ātrās medicīniskās palīdzības feldšere. Tā arī es, viņas iedrošināta, ieguvu feldšeres izglītību, bet vēlāk ārsta palīgam nepieciešamo sertifikātu un vasarās sāku aizvietot ātrās palīdzības mediķus. 2000. gadā pavisam pārgāju strādāt toreizējā ātrās palīdzības brigādē Alūksnes slimnīcā. Bija grūti, maiņās strādājām tikai divatā ar operatīvā dienesta šoferi. 2009. gadā visas ātrās palīdzības brigādes savā paspārnē pārņēma vienotais dienests. Tajā uzsāku darbu kā vecākā ārsta palīdze,” savu darba gaitu pirmsākumus atceras I. Bērziņa. Medicīnā nostrādāti 35 gadi, un viegli nav bijis, jo mediķis nav profesija, bet dzīvesveids. Tam, kā saka I. Bērziņa, “upurētas” ģimenes un pašas bērnu intereses, lielāku vai mazāku svētku dienas.Alūksnē - divas mediķu brigādesKopš 2009. gada “ātrās palīdzības” dienestā Alūksnē strādā divas mediķu brigādes. Sākotnēji abas bija diennakts, bet vēlāk, pēc dienesta reformas, viena diennakts ātrās palīdzības brigāde Alūksnē pārtapa par dienas brigādi. Ja darbā ir aizņemta esošā diennakts brigāde, nakts laikā uz izsaukumiem dodas brigādes no tuvīnās apkārtnes. NMPD vadība uzsver, ka brigāžu darba režīma pārorganizēšana nav pasliktinājusi operatīvo situāciju. “Pie pacientiem ar ātrās neatliekamās palīdzības mašīnu vienā brigādē dodamies trīs cilvēki – brigādes vadītājs, otrā medicīniskā persona un šoferis,” stāsta I. Bērziņa.