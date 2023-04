Kā nekļūt par krāpnieku upuri

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ik dienas dzirdam vai paši saskaramies ar krāpnieku aktivitātēm, kas visdažādākajos veidos mēģina iegūt cilvēku naudu vai datus. Daļa iedzīvotāju ir kļuvusi piesardzīgāka, atpazīst un ziņo par viltvāržu mēģinājumiem, tomēr tieši sabiedrības mazāk aizsargātā daļa – seniori – biežāk kļūst par krāpnieku upuriem. Tādēļ gan šai, gan citām auditorijām ir svarīgi regulāri atgādināt par to, kā atpazīt viltvāržus un sevi pasargāt.Ar šādu mērķi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa Prevencijas grupas vecākā inspektore Karīna Bondare tikās ar Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” pārstāvjiem, un padomi noteikti būs noderīgi arī citiem interesentiem.Inspektore pastāstīja, ka viens no pēdējiem gadījumiem, kad kāds seniors cietis no krāpniecības Alūksnes novadā, ir notikums martā, kad kādam senioram klātienē izkrāpta ievērojama naudas summa par mazvērtīgu preču iegādi. Šoreiz gan krāpnieks aizturēts, taču ne vienmēr iznākums ir cietušajam veiksmīgs. Ņemot vērā to, ka senioriem ir salīdzinoši zemas digitālās prasmes un reizēm trūkst padomdevēju finanšu drošības jautājumos, viņi šajā ziņā ir mazāk aizsargātā sabiedrības daļa. K. Bondare norāda, ka atbilstoši mūsdienu laikmetam, klātienē krāpšana notiek arvien retāk, daudz biežāk tā izpaužas neklātienē, proti, digitālajā vidē. “Ievieto sludinājumus, zvana, sūta e-pastus, īsziņas, un tie ir tikai vienkāršākie krāpniecības ceļi. Krāpnieki pilnveido savus paņēmienus un atrod aizvien jaunus veidus naudas un datu izvilināšanai. Brīdināt par katru jaunu viltvāržu pieeju nebūs iespējams, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā dažus drošības pamatprincipus,” stāsta K. Bondare.