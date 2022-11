Jauno karavīru kalve jau 30 gadus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksni nu jau grūti iztēloties bez Latvijas armijas klātbūtnes. 1921. gadā Alūksnē dislocēts 7. Siguldas kājnieku pulks, kas, kaut arī 1940. gadā pārstāja pastāvēt, pilsētā atstājis paliekošas vēstures pēdas. Pulka tradīciju turpinātājs ir 1992. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, izveidotais Mobilo strēlnieku bataljons (MSB) - pirmā regulārā armijas vienība Latvijas Republikas austrumu daļā, ko tagad pazīstam kā Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu. 11. novembrī bataljons/ Kājnieku skola svin 30. dzimšanas dienu, kā arī vakarā tradicionāli rīko lāpu gājienu, aicinot iedzīvotājus pievienoties. Decembrī būs divi gadi, kopš vienības komandiera amatā ir pulkvežleitnants Raimonds Kublickis, kurš Kājnieku skolas karogu mantoja sarežģītā laikā ar vienu pēc otras sekojošām pasaules krīzēm. Taču tas, kā izrādās, vienību tikai stiprinājis, jo bāzē notiek vērienīga attīstība, uzlabojot gan profesionālās armijas apmācību darbu, gan infrastruktūru, gan atjaunojot un stiprinot Alūksnes ezera krastā dzimušā pulka tradīcijas.Kājnieku skolas komandiera pulkvežleitnanta Raimonda Kublicka novēlējums Valsts svētkos: Pašreizējā krīzē ir grūti noskaņoties svētkiem, to var saprast, taču aicinu ar izpratni attiekties un novērtēt to, kas mums ir šodien. Sargāt savu brīvību tādā veidā, kādā mēs to katrs varam. Atrast gaismu tuneļa galā arī grūtākos apstākļos. Novērtēt sasniegto un iet uz priekšu, uz labāku nākotni.”