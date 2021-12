Jaunais mediķis izvēlas darbu “kovid” nodaļā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jau divus mēnešus Alūksnes slimnīcā strādā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 4. kursa students Ernests Mednis no Ilzenes pagasta, kurš atsaucās aicinājumam palīdzēt “Covid-19” pacientu aprūpē. Viņš strādā “netīrajā” zonā - nodaļā, kur uzturas saslimušie pacienti.Darbam E. Mednis pieteicās nezinot, vai strādās kā brīvprātīgais vai tomēr saņems par to atalgojumu. “Tas nebija būtiski. Svarīgākais bija palīdzēt un gūt man tik ļoti nepieciešamo pieredzi,” saka jaunietis. Alūksnes slimnīca viņam deva iespēju strādāt “Covid-19” nodaļā kā darbiniekam - gūt pieredzi, mācīties un darīt. E. Mednis stāsta, ka pandēmijas dēļ mācības izglītības iestādē notika lielākoties attālināti un ar ļoti ierobežotām iespējām gūt praktisku pieredzi darbā ar pacientiem. “Ļoti pietrūka praktisku iemaņu, nācām uz nodarbībām un pārrunājām tikai teoriju, nebija pacientu, reālu dzīves situāciju, ko analizēt, komunikācijas. Tas bija mans pamudinājums. Alūksnē “Covid-19” nodaļa uzsāka savu darbu vien 1. novembrī. Tās darbu organizēja no jauna. Gribēju nonākt slimnīcas vidē un šī man bija iespēja,” stāsta E. Mednis.