Jāstiprina informācijas telpas drošība

Lai Latvija kā valsts, arī pašvaldības un katrs iedzīvotājs justos droši, ir vēl daudz darāmā. Tomēr Latvija jebkādu scenāriju gadījumā, aizstāvēs katru tās iedzīvotāju neatkarīgi no tautības vai pašvaldības, kurā dzīvo. Tā norādīja speciālisti prezentējot projekta “Droša robeža” ziņojumu par informācijas drošību Latvijas austrumu pierobežas reģionos. Projektā piedalījās četras pašvaldības, tostarp Alūksnes novads.Projektu īstenoja Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar NATO Publiskās diplomātijas nodaļu un Valsts kanceleju. Pagājušā gada nogalē notika astoņas darbnīcas, tostarp divas arī Alūksnē. Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa projekta laikā secinājusi, ka pārrobežas reģionos, vismaz tajos, kas piedalījās projektā, ir veiksmīga sadarbība un savstarpējā uzticēšanās pašvaldībām, to iedzīvotājiem un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Robežsardzei. “Nacionālā līmenī par veiksmīgu sadarbību un uzticēšanos var runāt tikai daļēji. Visās vietās diskusiju laikā noskaidrojās, ka ir ļoti skaidrs priekšstats par to, kad notiek informatīvais karš. Dezinformācija, kļūdaina vai naidīga informācija var radīt jaunus apdraudējumus. Nepietiek tikai ar jau tām zināšanām un rīkiem, kas ir pašvaldību rīcībā, bet jāmeklē jaunas formas. Draudi bieži vien ir daudz raitāki nekā cilvēku spēja reaģēt,” saka Ž. Ozoliņa.