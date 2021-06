Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

1941. gada 14. jūnija agrā rīta stundā mazo Viju pamodināja vārdi: “Celies, kucēn, augšā!” Tā negribējās celties, bet miegs, kurš iepriekš bija tik salds, pēkšņi bija kā ar roku atņemts...Atceroties to rītu, arī tagad, pēc 80 gadiem, alūksnietei Vijai Kolai, kurai septembrī apritēs jau 89. dzīves gadskārta, acīs ir asaras, un viņa saka: “Es gribētu to visu aizmirst.” Taču nevar. Kad viņa negribēja celties, Vijai iespēra. Iespēra ar zābaku tik stipri, ka spēriena vieta sāp joprojām un rēta palikusi uz mūžu. Un arī to viņa nevar aizmirst, ka spērējs bija kaimiņš, latviešu puisis. Torīt Stāmerienā, kur viņa dzīvoja pie vecvecākiem, sākās ceļš uz Sibīriju, kur aizritēja sešpadsmit ar pus gadu no Vijas dzīves. Kad meiteni veda ārā no istabas, vecmamma gribēja dot līdzi drēbju sainīti, taču tas pats puisis viņai uzkliedza: “Liec nost savas panckas, neko viņai nevajadzēs!” Bet atmiņā uz mūžu palicis līdzi atnākušā krievu vīrieša sacītais: “Prigoģitsa.” (noderēs – no krievu val.).