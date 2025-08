Gods vadīt vēsturisku vienību

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Man būs gods vadīt šo nozīmīgo un vēsturisko vienību,” Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolas komandiera maiņas ceremonijā teica jaunais vienības komandieris majors Jurģis Pavlovskis, kurš amatā stājās pirms nedēļas. Alūksnes militārās bāzes pirmsākumi dzimuši Alūksnes ezera krastā dislocētajā 7. Siguldas kājnieku pulkā, un tā vienmēr bijusi un būs neatņemama Alūksnes pilsētas daļa, alūksniešu lepnums un drošības garants.“Īstenībā esmu no šīs puses – dzimis Gulbenē, audzis un skolā gājis Balvos, kam sekoja studijas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Ar Alūksni man ir pietiekami liela saikne, lai teiktu, ka mana jaunā darba vieta nebūs svešā vietā. Mana vecmamma nāk no Annas, vectēvs no Jaunannas, māte – no Alūksnes, vēlāk ieprecoties Balvos. Katru gadu esmu Alūksnes kapusvētkos, tie ir neiztrūkstoši augusta pirmās svētdienas plāni. Savulaik iepazīta arī militārā bāze, jo vēl obligātā dienesta laikos no savas dienesta vietas Ādažu bāzē braucu uz Alūksni pēc karavīriem, kuri bija šeit izgājuši pamatapmācību un turpināja dienestu Ādažos. Līdz ar to saikne ar Alūksni bijusi, ir un noteikti arī būs,” stāsta jaunais komandieris.