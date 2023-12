Gaujienas lepnums – Bernartu ģimene

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Stipras ģimenes pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un, lai arī kāda situācija piedzīvota, – melot nedrīkst. “Var nestāstīt patiesību, jo varbūt arī ne vienmēr vecākiem viss jāzina, bet melot mūsu ģimenē nav pieņemts. Tas ir svēts likums, ko neviens no bērniem nav pārkāpis. Katrā ģimenē ir savi plusi un mīnusi, arī mums tādi ir. Perfekcija nepastāv, tas ir jāpieņem, un tad arī dzīve nemaz tik slikta neliekas,” teic Māris un Lilita Bernarti no Gaujienas pagasta. Viņi izaudzinājuši piecus bērnus – Zani, Kārli, Jāni, Baibu un Matīsu - un ir vecvecāki deviņiem mazbērniem.Kuplā Bernartu ģimene decembra sākumā kopā ar citām tikpat kuplām saimēm piedalījās svinīgā Ziemassvētku pasākumā Rīgas pilī pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Māris un Lilita neslēpj, ka, saņemot uzaicinājumu doties pie prezidenta, sākumā pat nedaudz samulsuši. “Mēs esam tāda pati ģimene kā daudzas citas Latvijā, nejūtamies īpašāki vai pārāki par citiem. Latvijā ir daudz ģimeņu, kuras arī būtu pelnījušas būt šajā pasākumā,” teic Māris. Bernartu ģimene, kopskaitā 19 cilvēki, no Gaujienas uz Rīgu devušies ar vienu transportu – pašvaldības piešķirtu autobusu. Lilita smej, ka tā bija pirmā reize, kad visi braukuši ar vienu transportu, un nez vai tā notiks vēl kādreiz. Māris ir skolēnu autobusa šoferis, tādēļ arī šoreiz visu ģimeni nogādāt Rīgā bija uzticēts ģimenes galvam. “Visa mana dzimta bija vienā autobusā. Tā bija liela atbildība,” smejoties saka Māris.