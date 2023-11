Gaujienā atver lietotu preču un mēbeļu veikalu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Gaujiena nav pagasts Igaunijas pierobežā, kur nekas nenotiek. Gaujienā notiek! Pagasts attīstās, kļūst arvien skaistāks un sakoptāks. Šī ir vieta, kur gribam būt,” saka Linda Rauhameki un Jānis Ivanovs. Gaujienā viņi atvēruši lietotu preču veikalu cerībā, ka bizness veiksies un Linda no Somijas, kur dzīvo 19 gadus, atgriezīsies uz dzīvi Latvijā. Arī Jānis vairākus gadus strādājis ārzemēs, atgriezies dzimtenē un prom doties vairs negrasās.Ar Lindu un Jāni tiekamies Gaujienas centrā - muižas staļļmeistaru un kučieru mājā. Ēka pieder vairākiem īpašniekiem, bet Lindai un Jānim veiksmīgi izdevies iegādāties daļu no tās. Vietā, kur kādreiz jau bija pārtikas tirdzniecība, viņi iekārtojuši savu veikalu. Stāvoklis gan nav visai labs - gan senās ēkas fasādei, gan iekštelpām vajag pamatīgu remontu. Brūkošo grīdu viņi veikli noseguši ar elegantu paklāju, bet sienas izrotājuši ar dekoriem. Ir skaisti un mājīgi! “Pagaidām ir labi,” teic viņi. Galvenais, lai veikals sāk veiksmīgi darboties. Pircēji un pieprasījums būtu, un tad arī domās par attīstību, sarunas turpinājumā stāsta Jānis un Linda. Sapņi un cerības viņiem ir lielas. Ideālā gadījumā ģimene gribētu nopirkt visu muižas ansambļa ēku un pilnībā to atjaunot. Kādas ir pārējo četru īpašnieku domas, viņiem nav zināms. Iespējams, šis raksts būs pamudinājums senajai ēkai piešķirt jaunu spozmi. “Ēka ir ļoti skaista, būtu vērts atjaunot,” saka viņi.