Gan uz izgāztuvi, gan uz atvērto ekspozīciju

Arī Alūksnes novadā noteiktajā termiņā demontēti visi 19 padomju un nacistisko režīmu slavinošie objekti un nu jau to atrašanās vietas klāj sniegs. Desmit no tiem bija iekļauti Ministru kabineta noteikumu sarakstā, bet pēc pašvaldības un Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes kopīga izvērtējuma tiem pievienojās vēl deviņi. Darbs noritēja bez starpgadījumiem, daļu pieminekļu nogādājot Zeltiņu raķešu bāzē, bet citus utilizējot. Atskatīsimies uz paveikto.Pieminekļu demontāža notika Alūksnes novada domes Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas un Alūksnes novada muzeja darbinieku pārraudzībā, un to veica divi uzņēmumi. Lai gan darbu uzraudzīt bija aicināta arī Valsts policija, novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis apgalvo, ka nekādi starpgadījumi nenotika.Īpašumu nodaļas vadītāja Rimma Mellenberga laikrakstam stāsta, ka demontāžas darbi veikti novada teritorijā, jo Alūksnes pilsētā šādu pieminekļu nebija. “Visvairāk šo objektu bija Liepnas pagastā. Tur demontēti pavisam pieci pieminekļi. Pededzes pagastā divi, bet pārējos pa vienam. Alsviķu pagastā demontēta un utilizēta tikai pieminekļa pamatne, jo pats piemineklis pazuda un līdz šim vēl nav atrasts,” stāsta R. Mellenberga. Par pazudušo objektu jau vēstījām laikrakstā.