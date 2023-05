Egļu kaitnieks – mizgrauzis

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

32 Latvijas novadu 230 pagastos izsludināta ārkārtējā situācija egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai. Arī Alūksnes un Smiltenes novados mežu īpašniekiem jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi, tostarp koku ciršanas aizliegums vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonās. Ārkārtējā situācija būs spēkā līdz 30. jūnijam.Šajā laika posmā noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās. Ārkārtējās situācijas teritorijā noteikta A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze, B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes ārējās robežas, un C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes 101 - 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes. A un B aizsardzības zonā aizliegta koku ciršana, bet C aizsardzības zonā aizliegta koku ciršana kopšanas un izlases cirtē, kailcirtē un rekonstruktīvā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem. Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos Andris Barkāns skaidro, ka koku ciršanas ierobežojumi vērtīgo egļu mežaudžu tuvumā noteikti, lai terpēni nepievilinātu mizgrauzi un mežaudzes būtu aizsargātas.