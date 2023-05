Dzimtas sakņu izpēte iedvesmo izstādei

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Rītvakar Muzeju nakts ietvaros Alūksnes novada muzeja struktūrvienībā Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta” atklās tekstilmākslinieces un mākslas pedagoģes Zanes Šumeiko darbu izstādi “Senču upes”.Izstādes vietas izvēle nav nejauša, jo mākslinieces dzimtas saknes iesniedzas Kalncempju pagastā. Šobrīd viņa dzīvo un strādā Tallinā, bet saikne ar Latviju joprojām ir cieša. To māksliniece atklāja mūsu telefonsarunā, kas notika šonedēļ vēl pirms izstādes atklāšanas.No Latvijas viņa aizbraukusi 2006. gadā, diezgan ilgi dzīvojusi Itālijā, kur mācījusies un strādājusi, no Itālijas 2014. gadā pārcēlusies uz Igauniju un joprojām dzīvo Tallinā. “Kopš pārcēlos uz Igauniju, biju tuvāk Latvijai un radās interese pētīt senču saknes, apzināties, no kurienes nāku. Tad arī vairāk uzzināju par Kalncempju puses vēsturi, ar ko saistīta mana ģimene. Esmu dzimusi Rīgā, no mātes puses radi ir no Dienvidkurzemes, bet abi vectēvi un otra vecāmāte nāk no Alūksnes un Gulbenes puses. Pati tur neesmu ne daudz bijusi, ne dzīvojusi, bet ir vilkme uz šīm vietām,” saka Z. Šumeiko.