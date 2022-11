Datora štepselis jāizrauj vecākiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Tāpat kā četrgadīgu vai piecgadīgu bērnu vecāki vienu pašu nelaiž pastaigāties pa pilsētas ielām, arī interneta vidē bērns nedrīkst būt viens pats bez uzraudzības un kontroles. Vecākiem jāredz un jāzina, ko atvase dara virtuālajā vidē, jānoteic robežas, jāpamāca, tomēr nedrīkst bērnu biedēt, sakot, ka internetā viss ir slikti. Mūsdienu tehnoloģijas ir uz palikšanu, atliek vien parūpēties par drošību.Kādi ir priekšnoteikumi drošai interneta lietošanai, eksperti diskutēja bērnu digitālās veselības dienā. “Laikmets ir tāds, ka mūsu dzīve lielā mērā notiek digitālajā vidē un nekas neliecina, ka tas būtu pārejošs. Ar to ir jārēķinās, ka mūsu bērni augs tādā nākotnē. Līdz ar to no fiziskās vides digitālajā ir iemigrējuši arī dažādi riski, piemēram, materiālie un morālie. Jāsaprot, ka internets un tehnoloģijas nav ne labas, ne sliktas. Var izdarīt brīnišķīgas, pieredzi bagātinošas lietas, bet ir savi drošības noteikumi, kas jāievēro. Mēs, vecāki, ar tādiem augām fiziskajā vidē, mūsu bērni – digitālajā vidē. Ja nedrīkst kāpt onkuļa mašīnā, tad ir lietas, ko nedrīkst darīt arī internetā,” skaidro “Tet” ilgtspējas attīstības direktore Adriana Kauliņa.