Darina veiksmes čemodāniņus

Zeltiņu tautas nama vadītāja Gunita Paleja Aiju Prancāni sauc par pārsteidzošo rokdarbnieci, jo viņai līdzīgu meistaru neesot. Šonedēļ Zeltiņu tautas namā izlikta rokdarbu izstāde, kurā gozējas arī Aijas darbi. Braucām lūkot!Aija Prancāne nav dzimusi zeltiniete, taču kopš bērnības dzīvojusi Zeltiņos. Aijas vecāki ir no Latgales - mamma no Bērzpils, tēvs no Krišjāņiem, viņai ir arī vecākā māsa un jaunāks brālis. Meitenei bija seši gadi, kad vecāki no Lizuma pārcēlās uz Zeltiņiem un te palika. Vēlāk atceļoja arī šujmašīna.