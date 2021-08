Dalās stāstā par atbrīvošanas iemesliem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Novembrī būs jau gads, kopš no amata atsauca SIA “Alūksnes nami” valdes locekli Armandu Mustu. Pēc darba uzņēmumā A. Musts atpūtās, izejot rehabilitāciju, tā atgūstoties no smagas saslimšanas ar “Covid-19”. Tas prasīja fizisko spēku atjaunošanu, lai gan viņa pēkšņā atbrīvošana no darba uz veselību atstāja arī psiholoģiskas sekas. Ikdienā viņam nācās tikties ar cilvēkiem, bijušajiem kolēģiem “Alūksnes namos”, apsaimniekoto māju pārstāvjiem un atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Tikai šī gada maijā, kad viņš vairāk pievērsās ūdens motosportam, domas par darbu uzņēmumā beidzot ir “nolicis malā”. Tagad, augustā, par pērnā gada novembrī notikušo A. Musts ir gatavs runāt arī ar presi.