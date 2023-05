Ceļā uz dīlera servisa kvalitāti

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

No maza auto darbnīcas pierobežā, Pededzes pagastā, līdz plašam autoservisam moderni aprīkotās telpās tuvu Alūksnei sešu gadu laikā - tāds ir Artjoma Uglovska, SIA “Auto stūris” valdes priekšsēdētāja, veiksmes stāsts. Piesaistot LEADER finansējumu, uzņēmums iegādājies vairākas jaunas iekārtas un ir ceļā uz mērķi - kļūt par pirmo dīlera servisu Alūksnē.Projektā “Dīlera auto servisa kvalitāte Alūksnes novadā”, ko apstiprinājusi Alūksnes lauku partnerība, SIA “Auto stūris” iegādāti divi pacēlāji, 3D ģeometrijas regulēšanas, bremžu pārbaudes, atgāzu nosūkšanas, auto kondicionieru diagnostikas un uzpildes iekārtas, un cits servisa aprīkojums. “Jāriskē un jāīsteno projekti. Tikai tā var īsā laikā izdarīt to, kam savādāk būtu krājis naudu gadiem. Par savu ideju biju pārliecināts, zināju, ko man vajag un kādu mērķi sasniegšu,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artjoms Uglovskis. Projekta īstenošanas laiks sakrita vēl ar kādām būtiskām izmaiņām - darbības vieta no Pededzes pagasta pārcelta uz Alsviķu pagastu. “Tas nebija apzināti, tā drīzāk bija sakritība. Jā, bija doma par filiāles atvēršanu Alūksnē, taču izdevās atrast plašas un labas telpas, lai servisu pārceltu tuvāk pilsētai. Liela daļa klientu mašīnas dzina no Alūksnes. No Alūksnes līdz Pededzei ir 30 kilometri, tas nozīmē, ka katrā servisa reizē klientam bija jānobrauc vairāk nekā 100 kilometri. Klienti par to nekad nesūdzējās, bet paši sapratām, ka tas nav ērti un noteikti ne ekonomiski. Turklāt tikai viens strādnieks dzīvoja Pededzē, pārējie Alūksnē,” stāsta A. Uglovskis.