Būt mammai bērnam, kurš pasauli jūt savādāk

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Tuvojas Māmiņdiena, kad pārdomājam mātes lomu katra bērna dzīvē. Būt mammai ir prieks, taču arī izaicinājums, īpaši tad, ja ģimenē aug bērns ar īpašām vajadzībām.Māriņkalnietes Vinetas Ģipteres ģimenē aug meitiņa Undīne, kurai ir 10 gadi, un četrpadsmitgadīgais dēls Kristiāns, kuram ir autiskā spektra traucējumi. Vineta ir apņēmīga mamma, kura negaužas par situāciju, bet pieņem to, ka dzīve varbūt citādāka, mēģinot to dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāk. Tas izdodas, jo viņai apkārt ir atbalstoši cilvēki.- Kā uzzinājāt, ka jums ir īpašs bērniņš, cik grūti bija noteikt diagnozi?- Diagnozi nebija viegli atklāt. Ap Kristiāna divu gadu vecumu jutu, ka kaut kas nav kārtībā... Kristiāns nerunāja, staigāja uz pirkstgaliem, kā arī viņam bija neikdienišķas kustības - griešanās, roku plivināšana. Novērojām arī rotaļlietu kārtošanu rindiņās. Jau pirms diagnozes noteikšanas lasīju par šādiem simptomiem internetā un nojautu, ka kaut kas nav tā, kā vajag.Vērsāmies pie ģimenes ārsta, logopēda un neirologa, un tika noteikta diagnoze. Kristiānam ir autiskā spektra traucējumi. Svarīgi zināt, ka tā nav slimība, bet viens no bērna centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem. Autisms ietekmē, kādā veidā Kristiāns komunicē ar citiem, redz, jūt, dzird pasauli sev apkārt.