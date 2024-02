Budžets salikts bez deficīta

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības dome 15. februārī pieņēma Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam. Budžets ir salikts bez deficīta.0 eiro aizdevumu sadaļāNovada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina domes apvienoto komiteju sēdē klātesošajiem pastāstīja, ka nākamā gada budžeta ieņēmumi plānoti 22 801 314 eiro lielā apmērā. “Pašlaik nav plānots saņemt nekādus aizdevumus no Valsts kases, tādēļ šajā sadaļā ir 0 eiro, bet gada sākuma līdzekļu atlikums 4 631 578 eiro tiek novirzīts šī gada budžetā, līdz ar to pamatbudžeta ieņēmumi kopā plānoti 27 432 892 eiro apmērā,” saka E. Ņedaivodina.Pamatbudžeta ieņēmumus pēc procentuālā īpatsvara visvairāk sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9 168 171 eiro jeb 33,42 % apmērā no visiem ieņēmumiem. Otrajā vietā ir valsts budžeta transferti 6 303 612, 00 eiro jeb 22,98 %, bet trešajā vietā gada atlikums uz gada sākumu 4 631 578 eiro jeb 16,88 %.E. Ņedaivodina paskaidro, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis salīdzinājumā ar 2023. gada izpildi plānots lielākā apjomā, savukārt nekustamā īpašuma nodoklis un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - mazākā. Kopumā vērtētie ieņēmumi plānoti 14 298 448 eiro, kas, salīdzinot ar 2023. gadu, ir mazāk par 185 693 eiro.