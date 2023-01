Ar vaļasprieku pilnu vācelīti

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Divdesmitgadīgā Lelde Kaktiņa ir no Jaunlaicenes un, lai arī pašlaik dzīvo un mācās Rīgā, viņas sirds vienmēr pieder savām mājām un dzimtajai pusei. Leldei ir daudz vaļasprieku, bet savu pamatnodarbošanos viņa vēlas saistīt ar pavārmākslu."Esmu dzimusi Alūksnē un līdz vidusskolas vecumam dzīvoju Jaunlaicenes pagastā “Avotos”. Jaunlaiceni es mūžam saukšu par savām mājām, par savu mīļāko vietu uz zemes. Lai arī cik ilgi es nebūtu bijusi mājās, tur vienmēr sagaida vecāki un visi četrkājainie draugi. Jā, Jaunlaiceni var saukt par laukiem, taču nevienā brīdī necenšos to noklusēt. Manuprāt, mājas ir tā vieta, kur esi gaidīts un jūties mīlēts, to es varu droši apgalvot par savas ģimenes mājām. Lai arī šobrīd es dzīvoju Rīgā, nākotnē vēlētos dzīvot kādā mierīgākā vietā."