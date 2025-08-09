Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Ar mīlestību pret cilvēkiem, darbu un dzimteni 90 gadu garumā

Aivita Lizdika - 09.08.2025 - 7:59
276
0
Mīlestībā pret dzīvi, cilvēkiem un sevi – ar šādu dzīves gudrību savu 90. dzimšanas dienu 10. augustā sagaida skolotājs, alūksnietis Uldis Tiltiņš. Viņš – vienkāršs, sirsnīgs un vienlaikus dziļi domājošs cilvēks – mūža garumā sējis zināšanas un cilvēcību gan bērnos, gan savos laikabiedros. Lai dzimšanas dienas priekšvakarā atskatītos uz piedzīvoto, aicināju viņu uz sarunu redakcijā. Uldis atnāca – omulīgs, smaidīgs, ar sen izgrieztu laikraksta “Malienas Ziņas” lapu rokās. Tajā pirms 18 gadiem bija publicēta intervija par viņa pusgadsimta darba jubileju skolā.
“Vai tad atkal par mani rakstīsiet? Nesen taču jau rakstījāt!” viņš nosaka ar sev raksturīgo smaidu un humora dzirksti acīs. Jā, rakstīsim – jo par tādiem cilvēkiem kā Uldis Tiltiņš gribas rakstīt vēl un vēl. Viņa dzīve ir vienlaikus vienkārša un neparasta – tāda, kurā cauri visiem gadiem vijies sirdssiltums, darbs un atbildība.

Aivita Lizdika

