Ar mīlestību pret cilvēkiem, darbu un dzimteni 90 gadu garumā

“Vai tad atkal par mani rakstīsiet? Nesen taču jau rakstījāt!” viņš nosaka ar sev raksturīgo smaidu un humora dzirksti acīs. Jā, rakstīsim – jo par tādiem cilvēkiem kā Uldis Tiltiņš gribas rakstīt vēl un vēl. Viņa dzīve ir vienlaikus vienkārša un neparasta – tāda, kurā cauri visiem gadiem vijies sirdssiltums, darbs un atbildība.
Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu:
"Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs.
Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām*
*Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.
Reklāma