Apmeklē pirmo starptautisko kongresu Briselē

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja Santa Harjo - Ozoliņa kopā ar vēl sešām biedrību pārstāvēm un ekspertiem no Latvijas apmeklēja pirmo Eiropas Savienības (ES) LEADER kongresu Briselē, kurā piedalījās aptuveni 650 dalībnieki no 38 valstīm. S. Harjo - Ozoliņa no tā pārvedusi vērtīgas atziņas, kas lieti noderēs turpmākajam darbam novadā.Kongresu organizēja ELARD (European Leader Association for Rural Development), kuras prezidējošā valsts ir Francija, sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Tas notika Eiropas Parlamentā (EP), bet darba grupas pulcējās Eiropas Reģionu komitejā un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kur kopīgi diskutēja par lauku attīstības lomu Eiropas valstu politikā.“Tuvojas EP vēlēšanas, kas notiks 2024. gada jūnijā, tādēļ Francija, kas ir politiski ļoti aktīva, izmantoja šo laiku, lai vēlreiz akcentētu LEADER (aktivitātes lauku attīstībai – red.)) nozīmību un iedzīvotāju pienesumu lauku teritoriju attīstībā. Visā Eiropā ir daudz organizāciju un kopienu, kuras īsteno savas idejas, veidojot savu dzīves telpu labāku, īpaši lauku teritorijas, kuras pēdējos gados ir īpaši grūti attīstīt,” saka S. Harjo - Ozoliņa.