Alūksnes novadā ražo unikālus velosipēdus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

Unikāli, praktiski un moderni - tādi ir zīmola “KUBikes” velosipēdi, ko savā darbnīcā Annas pagastā veido Kristaps Upmanis. Dizains ir viņa paša izdomāts, arī rāmjus gatavo un visu kopā saliek pats. Viņš ir pārliecināts - lai kaut kas taptu, ir jāiet un jādara, un nevajag padoties, saskaroties ar pirmajām grūtībām.Būvēt, ķimerēties un radīt ko pašam Kristapam patīk jau kopš bērnības. “Sākumā tās bija dažādas būdiņas, vēlāk tas pārgāja moto etapā. Ļoti gribējās kopā ar brālēnu braukt motokrosā, tādēļ paši uztaisījām blakusvāģi un braucām “Zelta mopēda” klasē. Ar to nebija gana, nolēmām startēt citā motokrosa klasē, paši samontējām jau lielāku blakusvāģi un braucām īstā motokrosā. Šobrīd gan to vairs nedarām,” stāsta Kristaps. Lai gan varētu šķist, ka motokrosam ar velosipēdiem nav nekādas saistības, taču tieši aktīvajā motosporta posmā Kristapam radās ideja pašam uzbūvēt pirmo velosipēdu. “Man nebija sava velosipēda, lai gan treniņos tas bija nepieciešams. Visus līdzekļus ieguldīju motosportā, tādēļ nevarētu atļauties nopirkt un treniņos ņēmu brālēna. Ja nevarēju nopirkt, tad taisīju pats. Negribējās parastu, ikdienišķu riteni, bet tādu, kā nevienam, un lai uz to atskatītos,” stāsta Kristaps.