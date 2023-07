“Alūksnes alus” – jaunās mājās

ALŪKSNES ALUS stāsts sākās pirms trīs gadiem ar darītavas izveidi Alsviķu pagastā. “Jau toreiz plāni bija lieli, un tādi tie ir joprojām. Ir desmitgades plāns ar konkrētiem mērķiem jeb uzdevumiem. Trīs gadi pagājuši, bet vēl ir laiks, lai sasniegtu visu. Šobrīd esam vēl “bērna autiņos”, meklējam savu ceļu, bet ticu, ka viss izdosies!” saka “Alūksnes alus” īpašnieks Pāvels Čornijs.

Alūksnes alus darītava mājvietu radusi nesen kā uzceltajā Biznesa stacijas ēkā, un šovasar alūksniešu, pilsētas viesu un tūristu iecienītie mūzikas pasākumi notiks tieši tur. “No šauras ražotnes Alsviķu pagastā esam nonākuši jaunās un plašās telpās. Te pietiek vietas gan ražošanai, gan degustācijām, ekskursantiem un nesteidzīgai alus baudīšanai, skanot labai mūzikai. Viss var notikt vienuviet,” stāsta “Alūksnes alus” saimnieks Pāvels Čornijs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Priecājamies par jauno mājvietu. Iepriekšējās telpas Alsviķu pagastā bija daudzkārt šaurākas, un uzņemt viesus jeb ekskursantus nebija iespējams. Ļoti bieži bijām spiesti atteikt ekskursantu grupām

– viņi vēlējās braukt ciemos, bet mēs neuzņēmām. Tagad visus ciemiņus uzņemsim ar prieku,” stāsta P. Čornijs. Interesanti, ka “Alūksnes alus” jaunās mājas ir vietā, kurp viņš bērnībā ik rītu skatījies pa daudzdzīvokļu mājas logu. “Esmu atgriezies vietā, kur viss sākās. Nekad nebūtu domājis, ka strādāšu šeit un te būs jauna ražošanas ēka. Protams, toreiz te šīs būves nebija, un skats bija pavisam cits,” atceras P. Čornijs.

Alus ar stāstu

Jaunajā telpās “Alūksnes alus” saimnieko vien kopš pavasara un tikko kā pārveduši ražošanas iekārtas no iepriekšējām telpām. Tas ir iemesls, kādēļ vasaras sezonu atklāja vēlāk kā ierasts – jūnija pēdējā nedēļas nogalē. “Pēdējos trīs gadus “Alūksnes alus” paviljons bija pilsētas centrā, kādreizējā tirgus paviljonā. Šogad tur vairs nesaimniekojam. Vai vietas maiņa nerada bažas? Rada! Esmu dzirdējis ļoti daudz viedokļu par to, kā būs, kad nebūsim vairs pilsētas centrā, bet nomalē. Vietas maiņai ir dažādi iemesli. Viens no tiem – darba roku ir tik, cik ir, un pārvākšanās dēļ nevarējām izdarīt visu, ko vēlējāmies. Ir arī citi iemesli. “Alūksnes alum” ir savs stāsts un veids, kā vēlamies strādāt, diemžēl šogad paviljonā tas nebija iespējams,” norāda P. Čornijs.

Svētki – arī Biznesa stacijā

Alu var baudīt dažādos veidos – pie ugunskura kopā ar draugiem, sēžot ērtā dīvānā, skatoties hokeja spēli, arī kultūras pasākumos. “Mūsu piedāvājums – baudīt alu kultūras pasākumos. Vasaras sezonā katru nedēļas nogali centīsimies organizēt kādu koncertu vai pasākumu. Labā ziņa – līdz ar saimniekošanu jaunajās telpās strādāsim visu gadu, nevis tikai vasarā. Arī rudenī un ziemā priecēsim ar foršiem koncertiem,” stāsta Pāvels un atklāj, ka vasaras sezonai ir daudz ieceru. Piemēram, Alūksnes pilsētas svētku laikā, piektdienas vakarā, Biznesa stacijā notiks mūzikas festivāls. Lai arī šobrīd “Alūksnes alus” pamatnodarbošanās vieta ir vienīgi Biznesa stacija, P. Čornijs pieļauj iespēju, ka nākamvasar atgriezīsies pilsētas centrā un Alūksnes alu varēs baudīt divās vietās. “Biznesa stacijā tāpat notiks ražošana un degustēšana, bet bārs jeb vasaras dārzs būs arī centrā. Nav bažu par to, ka vienā vai otrā vietā cilvēku nebūs. Alūksne aug, tūristu un viesu ir arvien vairāk,” teic viņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Būs jaunas garšas

Alus darītava turpina strādāt ar pirms trīs gadiem projekta ietvaros iegādātajām brūvēšanas un pretspiediena pildīšanas iekārtām. “Joprojām meklējam savu ceļu un nevēlamies ieiet lielajos tirdzniecības tīklos. Nespēsim saražot tik daudz, lai alus pietiktu veikaliem un pārdošanai ražotnē uz vietas. Esam izvēlējušies pārdot paši. Šobrīd piedāvājam četru veidu alu, bet šīs vasaras laikā taps arī jaunas garšas. Gribam izmēģināt ko jaunu, un to piedāvāsim novērtēt mūsu klientiem. Alus mode pasaulē mainās, sekojam tam līdzi un eksperimentējam. Protams, ne vienmēr ar pirmo sanāk. Alus brūvēšana ir interesants process,” saka viņš. Kādreiz P. Čornijs teica, ka dzīve rit starp divām pilsētām – Rīgu un Alūksni, bet šobrīd viņš vairāk ir Alūksnē un uz Rīgu brauc reti. “Vasaru pavadīšu Alūksnē. Savu darbu es mīlu, un šobrīd darāmā ir daudz,” neslēpj P. Čornijs.

Kopīgi veidos Alūksnes garšu buķeti

Uzņēmējs ir priecīgs par iespēju strādāt jaunās telpās, ko uzcēla pašvaldība un vēlāk izsoles veidā piedāvāja nomāt uzņēmējiem. “Protams, strādāt jaunās un skaistās telpās ir forši, tomēr, saimniekojot Biznesa stacijā, ir savi noteikumi. Piemēram, līgums par telpām noslēgts uz desmit gadiem, tas nozīmē, ka vismaz desmit gadus bez variantiem jāstrādā. Jāinvestē uzņēmumā, jārada vismaz divas jaunas darba vietas. Ir nosacījumi, kas jāizpilda, bet saredzam potenciālu. Ēka ir energoefektīva, kas ir ļoti svarīgi. Arī arhitektoniski simpātiska,” stāsta P. Čornijs. “Alūksnes alus” šobrīd nodarbina četrus darbiniekus, kā paredz vienošanās – divas jaunas darba vietas jau radītas. Daudzkārt uzņēmēji norādījuši, ka ir grūti piesaistīt darbiniekus, ar to saskāries arī P. Čornijs. Šobrīd uzņēmums meklē papildus vēl vienu aldari, diemžēl līdzšinējie meklējumi ne vien Alūksnes novadā, bet arī kaimiņos bijuši neveiksmīgi. “Šādu meistaru nav. Darbinieku piesaiste ir problēma,” atzīst viņš.

Biznesa stacijā saimnieko vēl trīs citi uzņēmumi – “Impress print”, “Pirāta kūpinājumi”, “Utha”. “Ļoti labi satiekam, cits citu papildinām un atbalstām. Kopīgi ir radusies ideja radīt Alūksnes garšu buķeti. Piedāvātu ne vien Biznesa stacijas iemītnieku saražoto, alu un zuti, bet arī citas Alūksnei raksturīgās garšas. Septembrī plānojam organizēt Alūksnes garšu meklējumu festivālu, kā laikā profesionāli pavāri meklētu jaunas garšas. Mēģinātu klasiskajām vērtībām rast jaunas receptes jeb veidus, kā baudīt, piemēram, zuti vai profitroļus,” stāsta P. Čornijs.