Alūksnē inovatīvi ražos ekoloģiskus būvmateriālus

RŪPNIECĪBAS IELĀ ALŪKSNĒ PAŠLAIK TOP jauna ražotne, kur ražos ekoloģisku būvmateriālu – CLT paneļus. Alūksnē būs trešā šāda rūpnīca Latvijā, toties tikai šeit tos ražos izmērā lielākus, nekā standarts, un ražošanas atlikumus pāraudzēs, tādējādi gādājot par to, lai pēc iespējas minimizētu ražošanas atlikumus. Jaunā ražotne atrodas Alūksnes industriālā parka teritorijā un to veido SIA “Nordic CLT”, kam arī juridiskā adrese ir Alūksnē. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mikus Zībergs stāsta, ka jau tiek uzstādīta ražošanas iekārta un demonstrē CLT paneļa paraugu (attēlā). Iekārta tapusi Itālijā ar SIA “Nordic CLT” inovatīviem risinājumiem, lai efektivizētu tās veiktspēju. Plašāk lasiet "Alūksniešiem.lv Plus".