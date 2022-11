Ja svin Halovīnus, tad arī Mārtiņus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ja svini Halovīnus, vai svini arī latviešu tradicionālos svētkus Mārtiņus? Šādu jautājumu visiem Halovīnu svinētājiem uzdod Latvijas Folkloras biedrība, kas vēlētos, lai latvieši ne vien neaizmirstu, bet arī vairāk svinētu tieši latviešu svētkus.Cittautu svētku izvēle ir katra paša ziņā, tomēr līdztekus tam jābūt stiprām mūsu pašu tradīcijām, saka Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs un folklorists Andris Kapusts. “Vai ir pietiekami spēcīgs pamats, uz kura varam atļauties paspēlēties arī ar citādām tradīcijām un kultūrām? Tas nozīmē vien to, ka jārūpējas arī par savām tradīcijām un pamatvērtībām. Kādēļ Halovīnus svin tik plaši un tie no Amerikas nonākuši līdz pat Latvijai? Jo ir komercializēti. Ar masku un atribūtikas tirgošanu pelna lielu naudu. Komercializācijā gan pazūd svētku dziļākā jēga un simboliskā nozīme, tādēļ nedomāju, ka, piemēram, Mārtiņus vajag komercializēt,” teic A. Kapusts.Līdzīgi kā Halovīnos, kad šo svētku svinētāji tērpjas maksās, arī latviešiem raksturīga maskošanās un to darīja tieši gada tumšajā periodā jeb no Mārtiņiem novembrī līdz Meteņiem februārī.